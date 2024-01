Il video su RaiPlay a quota 100mila

Sono 100mila gli utenti che in pochi giorni hanno visto il video che la trasmissione tv Kilimangiaro ha dedicato a Peccioli, l’unico borgo in corsa per la Toscana nel concorso Borgo dei Borghi 2024. Sul sito di RaiPlay è stato caricato anche il video di 5 minuti andato in onda su Raitre lo scorso 7 gennaio. E’ possibile quindi rivedere il video su RaiPlay e quindi iscriversi, passo fondamentale per poi votare Peccioli dal 25 febbraio al 17 marzo prossimi. Sarà quindi possibile votare ogni giorno.