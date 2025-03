Il viaggio culinario nel Medioevo con l’Itcg Niccolini

Un banchetto dal sapore antico nei locali dell’Itcg Niccolini con gli studenti delle classi 3AE e 3BS dell’alberghiero che hanno preparato e allestito una cena medievale, servendo un menù completo a tema a 72 ospiti.

In sala gli studenti sono stati sapientemente guidati dal professor Dario Colombo e in cucina dal professor Roberto Caloiero. Gli studenti di accoglienza delle classi 2AE, 2BE con la supervisione della professoressa Lara Fedi, si sono occupati di accogliere gli ospiti e del servizio guardaroba. L’incasso sarà utilizzato per finanziare un progetto di cooperazione internazionale con il Burkina Faso che la scuola porta avanti da alcuni anni.

Alla cena sono intervenuti la dirigente scolastica Federica Casprini, il collaboratore del dirigente Alessandro Salvini, il vicepresidente del Rotary Club di Volterra Fabio Fedeli, gli assessori Alessio Barbafieri e Davide Bettini, Antonio Ruggiu per la contrada di San Giusto e la professoressa associata di lingua e letteratura latina dell’università di Pisa Anna Zago che ha dato una restituzione importante ai ragazzi. Il loro lavoro non è stato diverso da quello di un filologo perché ha permesso di far rivivere un contesto storico lontano, riportandolo nel presente.