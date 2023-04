Il vescovo Giovanni ricevuto in consiglio

"Voi avete una missione grande, quella di amministrare il bene comune di una città, perché la fine della politica è proprio quella di essere al servizio del bene comune. E l’amministrazione di una città è la dimensione dove questo può essere maggiormente fatto, dove ci si mette fattivamente al servizio dell’altro". Quste la parole che monsignor Giovanni Paccosi ha rivolto al consiglio comunale di San Miniato – presieduto da Vittorio Gasparri – che ha dato ufficialmente il benvenuto al nuovo vescovo. "Il lavoro che abbiamo da fare insieme non avrà soltanto una funzione di solidarietà e sostegno alla comunità ma anche di lancio e rilancio del nostro territorio, del nostro patrimonio artistico e architettonico, paesaggistico e culturale – ha detto il sindaco Simone Gilgioli – . E quello che il Comune e la Diocesi di San Miniato potranno fare esprime, già da ora, potenzialità inimmaginabili. Grazie di cuore vescovo Giovanni per la visita e grazie per la lunga strada che spero faremo insieme".