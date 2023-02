Il vescovo Andrea all’inaugurazione dell’oratorio

Il vescovo Andrea, il torneo di biliardino, la cena al teatro don Vegni. Oggi pomeriggio Palaia inaugura l’oratorio Sant’Andrea che il parroco don Holin D’Cruz ha voluto realizzare appena iniziato il suo mandato pastorale a Palaia e Partino. E la presenza del vescovo Migliavacca, in uno degli ultimi impegni come amministratore apostolico della diocesi di San Miniato prima dell’arrivo del nuovo vescovo Giovanni Paccosi (l’ingresso è fissato per domenica 26 febbraio), rende ancor più bella quella che sarà una festa per tutto il paese. Ma soprattutto per i giovani.

"Il vescovo Andrea – dice don Holin – con noi e benedirà gli ambienti. Resterà a cena, organizzata al teatro don Vegni di Palaia per stare insieme. Ma abbiamo pensato anche a fare una sfida al calcio balilla. Tutti sono invitati". E i ragazzi della parrocchia, a testimoniare il loro legame con il vescovo Andrea, gli consegneranno il premio Stella di San Martino. L’oratorio parrocchiale è stato finanziato con le donazioni dei parrocchiani e alcune iniziative organizzate dalla comunità nei mesi scorsi. Alla cerimonia sarà presente il sindaco Marco Gherardini, mentre la banda Puccini renderà più solenne la festa.