Il Verdi al gran finale con Celestini e al traguardo dei 10mila spettatori

SANTA CROCE

La prosa, gli spettacoli dei laboratori teatrali e per i bambini e le scuole, e quelli che il direttore Renzo Boldrini definisce del "calendario civico" (8 marzo, 25 Aprile e altri). Da ottobre sono 9.003 i biblietti staccati al botteghino del Verdi di Santa Croce. "Un risultato eccezionale dopo i due anni e mezzo di difficoltà e chiusure per il Covid e in una Regione piena di teatri come un uovo – ancora il direttore Boldrini – La programmazione si sta per concludere perché a inizio maggio inizieranno i lavori messi in cantiere dal Comune per l’impianto di climatizzazione e l’efficientamento energetico. Ma non è ancora conclusa e posso dire con quasi certezza che arriveremo intorno ai 10mila biglietti". Numeri impressionanti considerando che la capienza del Verdi è di 280 posti.

Il 20 aprile al Verdi ci sarà Ascanio Celestini con il suo "Radio Clandestina", spettacolo sulla resistenza, in particolare quella romana, che il noto attore porta in giro per l’Italia da vent’anni. Spettacolo che quest’anno ha ancora più richiamo dopo le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa su via Rasella e le polemiche divampate.

"Questo teatro è stato concepito come una casa – ancora Boldrini – Non a caso iniziative come Stasera Pago io sono nate qui. Questo teatro è un come collante della comunità, di tutti, non solo di una parte sociale. Dopo i lavori voluti dal Comune sarà più caldo e sostenibile e più comodo ed elegante e noi cercheremo altre idee per fare di più".

Radiofonia, iniziativa organizzata lo scorso anno al Verdi, è stata oggetto di lezioni alla Statale di Milano. "Santa Croce esprime un modello eccellente tra offerta del teatro e investimento pubblico – conclude Renzo Boldrini – Quello che fa il Comune non è scontato, c’è un impegno da parte dell’amministrazione da sempre sulla cultura e Santa Croce è conosciuta in Toscana anche per il teatro".

gabriele nuti