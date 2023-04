Il vecchio liceo ed i vadalismi Sfondate decine di finestre

Oramai il vecchio liceo Marconi è un monumento al degrado e basta, alle porte del centro storico della città e nel cuore di quello che avrebbe dovuto essere il polo dell’istruzione: quell’area di San Miniato che riunisce il Cattaneo, l’ex magistrale e la sede distaccata della Normale di Pisa al Conservatorio di Santa Chiara. Una struttura che cade a pezzi, abbandonata a se stessa e al tempo. E, non ultime, alle mani dei vandali che a più riprese hanno fatto il loro mestiere. Gran parte delle finestre hanno i vetri rotti: alcuni saranno andati in frantumi anche sotto le raffiche di vento. Molti sono andati in frantumi per le sassate di chi, dalla strada, si diverte a fare il tiro a segno. Vandalismi, appunto, che si aggiungono ad un complesso che è ridotto ad un cumulo di rovine. A partire dallo stato in cui versa quello che era l’ingresso principale, il primo ad essere nastrato e chiuso per i distacchi delle pietre, gli avvallamenti ed i cedimenti della struttura. C’è un’idea progetto, appunto, per dare un futuro a quel vecchio liceo, foriero di polemiche fin dal giorno della sua chiusura alla fine della prima decade degli anni Duemila: al suo posto dovrebbe nascere una nuova struttura per dare le aule e una palestra che mancano al Cattaneo. Dovrebbe essere demolito nei prossimi mesi. O, più probabilmente, nei prossimi anni. Una lenta agonia, intanto, in mano al tempo ed ai vandali, sta facendo prima della politica. Mentre il liceo Marconi è alla sua seconda sede provvisoria e si parla di costruire quello nuovo a Ponte a Egola. Ma per il nuovo edificio manca sempre tutto: il progetto e i soldi.