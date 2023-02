Domenica 19 febbraio a Lo spazio dei Semi a Ponsacco, il workshop ‘Il Trucco teatrale: l’arte di scolpire il personaggio’ condotto dall’attore, drag queen e formatore Eros Carpita darà il via al progetto di formazione teatrale a cura della Compagnia Semi Volanti. Scrive Eros Carpita: "Il trucco teatrale gioca un ruolo importante per aiutare lo spettatore a immergersi nell’illusione della storia che stiamo raccontando. Non solo: il trucco, fuori dalla scena, può essere un potente mezzo di indagine, per l’attore, per trasformarsi anche interiormente, per indossare la faccia del personaggio che deve interpretare. Da sempre il teatro usa la cosmesi per questi scopi. Inoltre, molto più in passato, ma anche oggi, l’attore si trova a truccarsi da solo, per piacere o per necessità. Questo può diventare virtù perché il tempo dedicato allo studio del proprio volto in relazione al ruolo interpretato e la vestizione, prendono il valore di rito di passaggio, dalla persona al personaggio. Lo stage che presentiamo è un corso di auto trucco, per acquisire o approfondire delle capacità fondamentali sul trucco teatrale". Per info e prenotazioni: [email protected] e [email protected]