Il Terzo Polo si prepara alle amministrative Incontri con i cittadini

Sono state manifestate varie disponibilità e proposte per la candidatura. Il Terzo Polo si prepara alle prossime elezioni amministrative. I coordinatori provinciali di Italia Viva Pisa, Anna Ferretti, di Azione Pisa, Stefano Massai, ed Alberto Fausto Vanni rappresentante dal Partito Repubblicano, hanno incontrato iscritti e simpatizzanti per condividere un progetto politico ed un programma. "Sono state concretizzate le linee programmatiche, identificando i punti che verranno portati al centro della discussione cittadina e che si basano sulla valorizzazione di chi lavora, produce, studia e fatica, senza mai scordare i giovani, le donne e tutte le persone bisognose di assistenza – spiega una nota – . L’innovativo programma, elaborato anche in funzione della sua concreta fattibilità, è volto alla valorizzazione del territorio e alla soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini, è aperto a tutte quelle forze politiche, sia nazionali che civiche del territorio che si riconoscono in questo percorso".