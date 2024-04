Il teatro romano ritratto in un francobollo

VOLTERRA

Il teatro romano di Volterra in un francobollo Il Poligrafico di Stato ha emesso cinque francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicati ai teatri storici: teatro greco di Siracusa, nel 110° anniversario del primo ciclo di spettacoli classici; teatro romano di Lecce; teatro romano di Volterra; teatro greco di Segesta; anfiteatro romano di Suasa. "La città di Volterra, onorata di tale riconoscimento - si legge in una nota - durante la mattina di martedì 16 aprile darà la possibilità di acquistare i francobolli nella sede dell’ufficio postale in piazza dei Priori, e dalle 13.30 alle 18.00 anche nella sala del Consiglio di Palazzo dei Priori; dove dalle 15, seguirà una breve cerimonia di presentazione e annullo speciale del francobollo con i saluti del Sindaco e dei rappresentanti di Poste Italiane".