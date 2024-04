Il teatro Persio Flacco monumento nazionale

Passano da 10 a 69 i Teatri della Toscana che verranno dichiarati monumento nazionale. Il teatro Persio Flacco di Volterra è stato inserito nel testo di legge per diventare monumento nazionale. "Si tratta di un riconoscimento che premia la tradizione artistica, drammaturgica, operistica e musicale della Regione e valorizza edifici storici di grande valore culturale e architettonico. Si tratta del frutto del lavoro del Pd fatto in aula che ha imposto al governo di inserire dei nuovi criteri nella legge e di conseguenza di allargare il numero dei teatri riconosciuti". Questa è la nota diffusa dai deputati Pd eletti in Toscana: Emiliano Fossi, Marco Simiani, Simona Bonafè, Federico Gianassi, Laura Boldrini, Marco Furfaro, Arturo Scotto e Christian Di Sanzo e che riguarda l’emendamento approvato nei giorni scorsi dall’Aula di Montecitorio alla Legge sui Teatri storici italiani che ha incluso tutte le strutture con almeno 100 anni di età.