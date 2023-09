Il teatro in soccorso della pace La ricostruzione di un bunker per rivivere la guerra a Kiev

“Bunker Kiev“ è un progetto in cui Stefano Massini prende la parola per far attraversare l’esperienza di cosa significhi sopravvivere oggi, a Kiev, sotto le bombe. Lo scrittore e raccontastorie fiorentino, unico autore italiano nella storia ad aver vinto un Tony Award, il premio Oscar del teatro americano, ha sentito l’urgenza di un lavoro che sia innanzitutto un potente atto politico. Il progetto realizzato e messo in scena per la prima volta nei sotterranei del teatro della Pergola a Firenze, in occasione del primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina parte da della Russia, arriva a Peccioli il 20 e 21 settembre alle 18 e alle 19 per mantenere viva l’attenzione sul dramma che la Nazione sta ancora vivendo e grazie al legame di collaborazione che lega l’istituzione teatrale fiorentina e Massini, ospite per due anni consecutivi del festival 11Lune, con il Comune di Peccioli e la Fondazione Peccioliper. Per l’eccezionalità dell’evento è stato deciso di aprire per la prima volta al pubblico il sotterraneo di Palazzo Pescatori ,un ambiente ipogeo che faceva parte dei tunnel sotterranei che scorrono ancora oggi sotto la superficie.

Mercoledì 20 e giovedì 21 settembre andrà in scena Bunker Kiev, un’azione drammatica riservata a sole 40 persone alla volta, che eccezionalmente verranno condotte nel sotterraneo di Palazzo Pescatori, fino a raggiungere uno spazio ristretto e semibuio, un luogo, grazie anche all’ambiente sonoro a cura di Andrea Baggio, assimilabile ai 4984 bunker di Kiev in cui gli ucraini si rifugiano dai missili russi. Il brano musicale finale è composto da Piero Pelù. Stefano Massini metterà in scena le prime due performance di mercoledì 20 settembre per poi consegnare il testo, in un’ideale staffetta teatrale e testimoniale, nelle mani di altri interpreti, Anna Donchenko (attrice ucraina) e Lorenzo Carcasci che lo interpreteranno giovedì 21. Prenotazione allo 0587 672158.