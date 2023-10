Il Teatro Era risponde con i big : "Ma quale crisi, ecco le prove"

"Non siamo in crisi, non siamo in rosso e non siamo in uno stato di pericolosità e la dimostrazione è la presentazione di questa stagione teatrale 202324 con artisti di rilievo". Durante la presentazione del calendario di spettacoli al Teatro Era, il direttore Marco Giorgetti ha subito messo in chiaro quanto il Teatro della Toscana voglia continuare a contribuire alla crescita culturale, oltre che sociale ed economica, della Valdera. "I grandi artisti, i grandi gruppi, credono in questo teatro – ha detto Giorgetti – qua c’è una struttura, soprattutto di persone, creata da Luca Dini e poi cresciuta negli anni, di grande competenza. Siamo riconosciuti più a Parigi o a livello nazionale piuttosto che in Toscana. Una struttura che sa ospitare, sa accogliere e sa produrre. Il Teatro Era è una fucina dove gli spettacoli nascono, si realizzano, per decollare a livello nazionale. Vogliamo continuare a credere che il teatro sia la cosa più importante che può accadere in una comunità".

E sui lavori in corso al Teatro Era. "Dalla primavera in poi potremmo dire che i nostri teatri sono esemplarmente in linea con tutti i principi di ecosostenibilità e all’avanguardia". Quindi il ringraziamento da parte del sindaco Matteo Franconi. "Il 2023 non è stato un anno semplice – le parole del primo cittadino – devo dire che il direttore in questo periodo ci ha tenuto a lavorare con il Cda e i soci per garantire una programmazione di qualità su tutti i nostri teatri che fanno parte del teatro nazionale. L’obiettivo era quello di contaminare sempre di più questo territorio e devo dire che grazie alla qualità del teatro nazionale e alle capacità delle nostre associazioni stiamo riuscendo a far sì che il Teatro Era e il teatro nazionale siano sempre di più patrimonio della nostra comunità. E vogliamo che questo teatro sia sempre più aperto alle realtà locali e all’associazionismo del nostro territorio".

Sono 10 gli spettacoli in programma, di cui 9 compresi nell’abbonamento a 135 euro intero, 117 euro ridotto. Si parte il 16 e 17 novembre 2023 con Fausto Russo Alesi che adatta, dirige e interpreta, insieme a una potente compagnia di attori, L’arte della commedia, Manifesto del Teatro di Eduardo De Filippo. Saliranno poi sul palco poi artisti come Elio Germano (con Il Sogno di una cosa il 21 e 22 dicembre), Alessio Boni (con Iliade Il Gioco degli Dei il 9 e 10 gennaio), Rocco Papaleo (con L’ispettore generale il 27 e 28 gennaio), Neri Marcoré (con La buona novella il 17 e 18 febbraio), Ferzan Ozpetek (con Magnifica presenza il 27 e 28 marzo) e così via.