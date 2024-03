Il teatro entra nelle scuole superiori: "Non insegneremo, ma ascolteremo"

"Non adremo a scuola per insegnare teatro. Ma sarà il teatro che ascolterà gli studenti". Con questo obiettivo decolla il progetto che dal 12 al 28 marzo porterà il mondo dell’arte della rappresentazione tra i banchi di scuola. E sarà un progetto innovativo degno della tradizione tatrale pontederese che della sperimentazione ne ha fatto un simbolo. Un progetto presentato ieri mattina nella sala del consiglio comunale alla presenza della VA del XXV Aprile, ma che coinvolgerà anche gli istituti Marconi, Ipsia e Montale. "Tutto nasce da una proposta arrivata qualche settimana fa – racconta l’assessore Francesco Mori – Tutto questo sarà da costruire con l’obiettivo di ripensare le relazioni con i giovani mettendosi in ascolto". Protagonisti saranno i giovani tra i 15 e i 18 anni. "Vogliamo tornare a scuola per capire quali indirizzi può prendere il teatro del futuro – fa eco Marco Giorgetti, direttore generale della Fondazione Teatro Toscana – E metteremo a disposizione le nostre figure miglior". "Faremo un’esperienza un po’ particolare – aggiuge il drammaturgo Michele Santeramo – Normalmente quando il teatro va a scuola va a insegnare. Noi invece non andremo a insegnare niente. Perché quando si scrive una drammaturgia non si scrive ciò che si conosce ma quello che andremo a scoprire. Sappiamo che in questi incontri ci saranno due cose fondamentale, gli attori e gli spettatori. E queste due figure si andranno a confondere. Verrà fuori uno spettacolo che sarà unicamente nostro e se saremo bravi avremo la possibilità di raccontarlo agli altri". Ed è questa la scommessa di Santeramo che insieme al regista Roberto Bacci e all’esperto di marketing Giorgio Cheli si mescoleranno tra gli studenti per ascoltare le storie ed emozioni. Tutto questo sarà poi portato nelle stanze del teatro e rielaborato per poi, se il materiale sarà giudicato all’altezza, finire sul palco interpretato da attori professionisti. "Questo è il nostro teatro, la nostra tradizione che vogliamo traghettare per il futuro – conclude il sindaco Matteo Franconi – Mi auguro che il progetto sia il primo di una lunga serie. E mi auguro che il teatro, grazie agli eventi, sia sempre più aperto alla comunità.

Nicola Pasquinucci