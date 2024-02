Il teatro entra nelle scuole: "Potenzia il dialogo degli alunni. Ha una funzione sociale"

La città rinnova e rafforza il suo antico legame con le attività teatrali. Ieri mattina è stato presentato il programma di promozione dei laboratori teatrali nelle istituzioni scolastiche. Presente all’evento Francesco Mori, assessore alle politiche educative; Loris Seghizzi e Eros Carpita della Compagnia teatrale Sartoria Caronte; Giada Fontanelli del Centro provinciale per l’istruzione e Mimma Russano rappresentante della scuola Gandhi.

Durante la conferenza, è stato presentato il progetto di laboratorio teatrale promosso dalla Sartoria Caronte, che avrà luogo da metà febbraio a metà marzo. L’iniziativa darà il via ad un progetto di laboratorio teatrale molto importante per i giovani. "Crediamo che il teatro possa far dialogare gli alunni – esordisce l’assessore Mori – centrando proprio quella dimensione della cura che Don Milani ci ha insegnato".

Il progetto, focalizzato sull’idea che il teatro possa favorire il dialogo tra gli studenti, si propone di coinvolgere oltre cento studenti, tra cui tutte le terze classi della scuola Gandhi e gli studenti minorenni del Centro provinciale per l’istruzione. "Funzione sociale, conoscenza, linguaggio del corpo, sono tante le cose che il teatro può offrire – ha aggiunto infine uno dei rappresentanti della Compagnia teatrale, Loris Seghizzi – tutti strumenti per avere una visione che sia anche in qualche modo alternativa alle nostre pratiche quotidiane e che, proprio per i giovani, può essere importante".