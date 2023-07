Il Teatro del Cielo La Pira, sogni e rabbia Ecco il sindaco santo che salvò il Pignone

In settanta minuti al cardiopalma, tra dialoghi incalzanti, trovate sceniche, il Dramma Popolare di San Miniato ha celebrato la sua 77esima prima nazionale assoluta, raccontando il salvataggio dei posti di lavoro al Pignone, e facendo emergere l’immagine di un Giorgio La Pira profeta disarmato del proletariato, quasi un pesce rosso nell’acquasantiera che riuscì, caparbiamente, a restare dalla parte degli operai. Consegnando alla storia l’autunno del 1953 a Firenze, quando la fabbrica venne occupata e i lavoratori vi rimasero asserragliati. Lo spettacolo ricostruisce quei giorni febbrili, le ore del dramma politico e spirituale del sindaco santo, sulle cui spalle pesò anche l’eco delle accuse di socialismo che gli arrivavano da ambienti democristiani e liberali. La chiave della riuscita dell’operazione – a cui, sulla scena, si arriva, tra sogni, interviste e telefonate rabbiose e concitate – fu quando si palesò la mano tesa di Enrico Mattei a cui La Pira aveva chiesto aiuto. Ed è proprio a Mettei che viene consegnata la chiusura dello spettacolo (regia di Giovanni Ortoleva): un monologo struggente, pieno d’angoscia e che rilegge gli ultimi sessant’anni di storia d’Italia, da quell’autunno ai giorni nostri, tra teatrini della politica, battaglie sopite e rivoluzioni mancate, stragi di mafia e strategie della tensione, giorni di piombo e di fango.

La Festa del Teatro di San Miniato, uno dei più longevi festival di teatro italiani, il più più prestigioso per la drammaturgia dello Spirito, ha proposto "Dramma industriale" per scuotere le coscienze, porre interrogativi e far discutere. Questo, del resto, è il suo scopo, la mission che porta avanti dal 1947. Il cast: Christian La Rosa, Stefano Braschi, Marco Cacciola, Stefania Medri, Edoardo Sorgente. Assistente alla regia Alice Sinigallia. Scenografia di Federico Biancalani, musiche Pietro Guarracino e costumi Graziella Pepe.