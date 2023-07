Il teatro al festival 11 Lune Le Baruffe chiozzotte

L’Oltrarno, scuola di formazione del mestiere dell’attore diretta da Pierfrancesco Favino, presenta domani alle 21.30 al festival 11 Lune Le Baruffe Chiozzotte, da Carlo Goldoni. Ne parliamo con la scuola Oltrarno.

La commedia Goldoniana presenta ancora tratti di realismo incredibile. Quali sono ‘Le Baruffe chiozzotte’ che la scuola porterà sul palco?

"Le baruffe chiozzotte che vedremo è stato tradotto e riadattato in italiano per renderlo più fruibile ma cercando di non perdere l’aspetto popolare dei personaggi. Perché farlo a 200 anni di distanza? Perché negli anni, un Goldoni stereotipato, quando la sua riforma voleva togliere questi stereotipi basandosi su quella che oggi avremmo definiremmo psicologia dei personaggi e all’epoca Goldoni chiamava i caratteri. A 200 anni di distanza questi esseri umani esistono ancora, mossi dalle stesse pulsioni primarie d’invidia, amore, odio, rabbia. È questo ciò che voglio rappresentare in teatro, entrare nelle loro in quelle più oscure, violente e anti morali, senza giudizio".

Fra la scuola e 11Lune si è creato un sodalizio importante.

"La Scuola incontra Peccioli nel 2018, quando per la prima volta partecipa al festival. Da lì la nostra partnership è andata via via a rafforzandosi. Insieme alla Fondazione PeccioliPer, al Comune e alla Fondazione Teatro della Toscana condividiamo la missione di investire nella nuova formazione dei giovani, dando loro ogni possibilità di misurarsi nei contesti più diversi".

La scuola Oltrarno è un percorso consolidato: come nasce, in una città come Firenze dove già Vittorio Gassman aveva scommesso con la Bottega Teatrale, la formazione ai mestieri teatrali?

"La scuola nasce nel 2015 come percorso formativo triennale per volontà di Marco Giorgetti e di Pierfrancesco Favino in risposta al requisito ministeriale di un percorso di formazione attoriale legato alle realtà dei teatri nazionali. La scelta del luogo non poteva che ricadere in Oltrarno dove rimangono ancora molte botteghe. Proprio da queste e dal quartiere siamo stati accolti a braccia aperte, ora se sei dell’Oltrarno e giri per Santo Spirito conosci un po’ tutti e c’è sempre una storia da ascoltare. È proprio il lavoro artigiano, fatto di tempo, di studio, di mestiere che è alla base della nostra offerta. Favino ha avuto la capacità di attrarre e comporre su questa realtà i migliori docenti internazionali".