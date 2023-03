Il teatro a scuola per insegnare a comunicare

Laboratori teatrali per capire, entrare in sintonia, con l’articolo 21 della Costituzione. Quello che recita così: "Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". In occasione della Festa della Toscana il Comune di Pontedera, con il sostegno del consiglio regionale ha ideato il progetto Dicolamia (non è una malattia) con il quale la compagnia Sartoria Caronte di Lari vengono effettuati laboratori teatrali in undici classi di quattro istituti cittadini: la Secondaria di primo grado Gandhi, l’Ipsia Pacinotti, il liceo classico e scientifico XXV Aprile e il Cpia (Centro per l’istruzione degli adulti). Gli incontri, due per classe, iniziano il 4 e terminano il 30 marzo. Ieri mattina c’è stata la conferenza stampa di presentazione nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli alla presenza dell’assessore all’istruzione Francesco Mori, Loris Seghizzi, Eros Carpita e Gaia Bernini della Sartoria Caronte, Cristiana Bertini e Delia Granfatti dell’ufficio cultura del Comune.

"L’approccio teatrale è stato pensato come metodo di coinvolgimento degli studenti delle undici classi in spazi di discussione simili ad aule di tribunale – spiega l’assessore Mori – Sarà un lavoro comunicativo e linguistico coinvolgente per gli esperti di Sartoria Caronte. Nell’articolo 21 c’è racchiusa la libertà di espressione. Molte ragazze e molti ragazzi che parteciperanno ai laboratori provengono da Paesi dove questo concetto non è conosciuto. Il progetto è un piccolo passo, ma molto significativo, accolto dalle scuole che si mettono in gioco sempre nella nosttra città e sono ricettive".

"Per noi è una grande opportunità non per salire in cattedra e insegnare teatro, ma per porci all’ascolto – le parole di Loris Seghizzi di Sartoria Caronte – Uno spazio per utilizzare lo strumento corpo insieme al linguaggio, con il contatto, ma senza la competizione e l’aggressività che, ad esempio, sono insite in alcuni sport. Cercheremo di con frontarci tramite la libertà di espressione dentro determinati limiti e non dietro agli schermi dei cellulari e dei computer".

g.n.