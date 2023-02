"Il tartufo tutto l’anno fa crescere il turismo"

di Carlo Baroni Il tartufo tutto l’anno spinge il turismo. Facendo da traino ad una sinergia con quattro pilastri: il re dei boschi e il paniere delle eccellenze enogastronomiche; la cultura e la grande tradizione sul teatro; la spinta al turismo esperienziale; la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche. San Miniato Promozione è impegnata a tutto campo a far crescere presenze e qualità: molti risultati sono già stati raggiunti – la crescita del turismo è a doppia cifra, dopo il freno della pandemia – e altri sono al centro dell’agenda di lavoro. Ne parliamo con Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Presidente come sta lavorando San Miniato Promozione e quali i prossimi impegni? "C’è molto entusiasmo nello staff di San Miniato Promozione e il piano d’azione è ampio e variegato. Il tartufo, ovviamente, resta l’elemento strategico. Siamo alle porte di un’altra serie di appuntamenti che lo vedranno al centro dell’attività: la sagra del tartufo marzuolo che inizierà a San Miniato, passerà da Corazzano e culminerà a Cigoli. Si comincia il 5 marzo. Tartufo tutto l’anno non è uno slogan, è un concetto, un terreno d’azione". Le sinergie sono fondamentali "Decisive per attirare turisti: noi promuoviamo il tartufo, con esso il territorio, le delizie dei...