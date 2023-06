Il successo di Comicopoli Oltre 2.500 spettatori

MONTOPOLI

Oltre 2.500 spettatori, più del doppio della prima edizione, nove spettacoli omaggio ai comici e alla comicità. La solidarietà con i medici clown e tanti spunti di riflessione. Ecco servito il successo di Comicopoli, con artisti straordinari nella bella cornice del centro storico di Montopoli. Comicopoli, il festival della comicità per la direzione artistica di Katia Beni in partnership con Antonella Moretti, presidente di Start.Tip e Marco Bonciolini, presidente di Eliopoli, si conferma un appuntamento trascinante e riuscito dell’estate con l’obiettivo di offrire spettacoli in grado di mostrare i vari linguaggi della comicità, da quella dei nomi di spicco conosciuti al grande pubblico come Alessandro Benvenuti, Cinzia Leone, Katia Beni in coppia con Benedetta Giuntini, e Paolo Ruffini, alla star del momento Drusilla Foer, a quella in musica del Quartetto Euphoria e del teatro-canzone di Gianmaria Vassallo, fino a proporre giovani comici come la content creator Ginevra Fenyes e Stefano Santomauro. Spazio anche per temi importanti come i diritti civili, l’accoglienza, il contrasto all’odio e alla violenza di genere, grazie a Emergency, Toscana Pride, Centro Antiviolenza Frida Kahlo, Pomo di Venere e Il Bosco di Archimede, in un’edizione 2023 dedicata alle valorose bambine, ragazze, donne iraniane e alla loro battaglia planetaria Donne, vita, libertà. "Volevamo che la comicità invadesse le piazze, i giardini, i vicoli e le terrazze del borgo e ci siamo riusciti – commentano gli organizzatori – Grazie al Comune di Montopoli e alla Regione Toscana". "Comicopoli, obiettivo centrato!", il commento del sindaco Giovanni Capecchi.