Il sogno di una città Presentazione del libro "Storia di una rinascita"

E’ in programma il 27 giugno alle 18 in Comune la presentazione del libro ‘Volterra22. Il sogno di una città’ (Pacini editore), a cura di Cinzia De Felice e dell’assessore Dario Danti. "Questo libro è il racconto di una città, di un territorio che, per realizzare il proprio sogno, ha ritrovato il senso e la forza di essere una comunità - spiega una nota - Il libro è dedicato a tutti i cittadini di Volterra". Alla presentazione parteciperà il presidente della Regione Eugenio Giani. Il volume è stato curato da De Felice, cultural project manager di Volterra22 e dall’assessore Danti. Una narrazione tra parole e immagini che racconta il grande percorso partecipativo culturale di Volterra22 nel triennio 20192020. "Volterra 22 - prosegue la nota - è stato il risultato di un sogno a lungo perseguito, di un percorso che veniva da molto lontano, la manifestazione più evidente di una rinascita".