Il sociale nel Giubileo. Stasera in seminario

"Una lettura sociale della bolla di indizione del Giubileo Spes non confundit" è il tema di un incontro che l’Azione Cattolica della Diocesi di San Miniato organizza, insieme alla Diocesi e all’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, alle 21,15 di oggi, mercoledì 26 marzo, nella biblioteca del seminario diocesano a San Miniato. Intervengono il vescovo Giovanni Paccosi, Alessandro Conti, direttore dell’ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Massa Carrara Pontremoli e don Maurizio Manganelli, direttore della Caritas della stessa Diocesi di Massa Carrara Pontremoli. Modera l’incontro Silvia Giani, delegata alla 50^ Settimana Sociale dei cattolici a Trieste. L’incontro è aperto a tutti.