Il sistema Its nelle scuole

Due incontri informativi negli istituti superiori, in programma domani e il 26 maggio per presentare il sistema Its della Regione. Domani gli incontri si terranno al villaggio scolastico con gli studenti di Itis Guglielmo Marconi e liceo "Eugenio Montale, il 26 maggio incontro all’ Itcg Enrico Fermi e Ipsia "Antonio Pacinotti", al quale prenderà parte anche l’assessora regionale a istruzione e formazione Alessandra Nardini. Gli Its sono corsi di specializzazione tecnica post diploma per fornire una formazione qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro.