Il sindaco Simone Giglioli allo scambio degli auguri al centro "Il Mulino"

Anche quest’anno il simdcao di San Miniato, Simone Giglioli. ho fatto visita ai ragazzi e alle ragazze del Centro diurno disabili “Il Mulino”. Si tratta di un appuntamento che fa parte della tradizione ed è quello per gli auguri di Natale: "Un momento di festa e di condivisione – spiega il primo cittadino – che mi fa piacere celebrare insieme a loro e alle operatrici che, ogni giorno, mettono grande impegno in un lavoro delicato ed importante". Il centro è una struttura semiresidenziale per persone con disabilità psico-fisica o plurima che necessitano di interventi integrati di carattere educativo e abilitativo per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità e dei livelli di autonomia raggiunti.