"Il sindaco Giglioli va contro i commercianti, se ne farà carico"

Il duello tra sindaco e commercianti sulla Ztl diventa un caso. E i toni si fanno durissimi. Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli replica al primo cittadino per niente intenzionato a spegnere i varchi elettronici che stanno andandno avanti a suon di cento multe a week-end. "Dalle assemblee e dagli incontri di queste settimane la volontà degli imprenditori è emersa chiaramente, eppure il sindaco decide di tirare dritto – attacca Pieragnoli –. Più che una bocciatura contro Confcommercio la sua è una precisa volontà che danneggerà ulteriormente i commercianti e che non tiene conto delle loro legittime richieste. A questo punto ci chiediamo se sia realmente consapevole dei problemi che la Ztl sta portando a titolari e gestori di negozi e locali e a tutti i loro clienti, che rischiano di allontanarsi da San Miniato per paura di prendere una multa, come purtroppo già avvenuto nei numerosi casi che ci hanno segnalato". "Ma il sindaco amministra soltanto la Ztl o anche il commercio di San Miniato? – si domanda il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli –. Sta riuscendo nell’impresa di smantellare tutto il lavoro dei dieci anni precedenti, nato dalla sinergia tra imprenditori, Confcommercio e le precedenti amministrazioni, che ha portato San Miniato a diventare l’eccellente realtà che tutti conoscono".