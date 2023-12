Il sindaco Giglioli batte Franconi

Ma i numeri dei nostri sindaci? Certo siamo per tutti sotto i 10mila, anche perché qui il campo si limita per lo più ai territori comunali. Matteo Franconi, con la sua pagina da sindaco, solo su Facebook è seguito da 7058 persone. Pontedera è anche il Comune più grande. Vediamo San Miniato che, in termini di abitanti, segue a ruota. Simone Giglioli, il primo cittadino, batte il collega della città della Vespa con il suoi 8466 followers su Fb. Tiene testa anche il sindaco di Santa Croce Giulia Deidda – pur essendo quello della conceria un Comune molto più piccolo – che ha 6359 persone che la seguono.Sullo stesso trend anche Ponsacco con il sindaco Francesca Brogi che vede la sua pagina politica 6699 persone che la seguono. Sopra i mille followers anche Mirko Bini, al timone della piccola Terricciola: è a quota 1383.