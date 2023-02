"Il sindaco formalizzi le scelte sulla casa di riposo"

L’opposizione pronta ad appoggiare lo sforzo finanziario del Comune per salvare la casa di risposo. Lega, Forza Italia e Cambiamenti chiedono però al sindaco Simone Giglioli di formalizzare quando annunciato da La Nazione: "Sarà bene che la confermi nelle sedi istituzionali e spieghi cosa ha determinato il suo cambiamento di orientamento", si legge in una nota congiunta . "Siamo contentissimi di apprendere che il primo cittadino ha deciso di accettare la soluzione del contributo straordinario a Del Campana Guazzesi per consentire la continuità dell’attività della Casa di Riposo. E’ la cosa che le opposizioni consiliari, l’associazione di recente costituzione, i comitati dei familiari degli utenti, il personale sanitario, personalità impegnate nel presente e nel passato nell’amministrazione gli hanno chiesto ripetutamente a partire dal mese di ottobre, producendo esempi di precedenti, pareri legali e proposte – proseguno i gruppi di opposizione–. Fino a oggi il sindaco si era sempre opposto a questa soluzione con la motivazione che questa soluzione avrebbe potuto avere delle problematiche sul piano giuridico". Il rpossi di bilancio ha messo a rischio il futuro della casa di riposo: un rosso che rischia di allargarsi perchè la perdita è stimata in 600 euro al giorno. "Ci sembra condivisibile l’idea di un piano per migliorare la gestione della casa di riposo riducendone i costi – concludono – che venga chiesto un intervento complessivo della Regione, che si coinvolgano l’Asl, la Società della Salute, i Comuni, istituzioni e imprese, rispettando il punto fermo di garantire l’autonomia e la gestione pubblica della struttura". "E sarebbe bene capire come mai, in questi cinque mesi, ben poco di tutto ciò è stato fatto – concludono – e ben poche volte si è alzato il telefono per chiedere partecipazione ai soggetti a cui ciò andava chiesto.