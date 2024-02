Il sindaco e la sua pagina Facebook. Guazzini: "La usa per le primarie"

Le primarie Pd infiammano il dibattito sui social. Più che il confronto fra i due sfidanti. Gli occhi, specie dell’opposizione – che ancora non ha svelato le carte e che, pare, stiano mettendo a punto l’operazione elettorale – sono puntati sulle urne di giugno quando tenterà di dare la spallata alla sinistra, forte soprattutto della crescita sul territorio del partito di Giorgia meloni. Ma cos’è successo?. Simone Giglioli, sindaco uscente, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook "Simone Giglioli sindaco" i prossimi appuntamenti nelle frazioni nell’ambito della campagna della primarie. "Mi pare un po’ fuori luogo usare il profilo istituzionale per le primarie" scrive, direttamente sotto il post di Giglioli, Manola Guazzini, leader della lista CambiaMenti e a capo dell’opposizione più dura alla giunta.

" E’ la mia pagina pubblica di Facebook", ribatte subito Giglioli. E lei, a spron battuto, qualche istante dopo "io non la userei per le primarie del Pd visto che dovresti essere il sindaco di tutti". Giglioli non ci sta e ribatte: "e mica smetto". Un battibecco che diventa un cerino. A raffica seguono i cittadini, fra "Forza Simone" – slogan dei sostenitori – e quelli che non lesinano critiche a piene mani ai cinque anni d’amministrazione Giglioli. Una raffica di post, fra battutine e polemiche, che va avanti per qualche ora. In mezzo anche qualche proposta, come i dossi per ridurre la velocità in via Capitini che è oggetto di nuova asfaltatura. Insomma, sotto la Rocca, siamo già in pieno clima da campagna elettorale e le primarie – in programma per il 10 marzo –, almeno per ora, sembrano in ombra. Quando questi, in realtà, avrebbero dovuto essere i giorni clou del dibattito interno al centrosinistra in vista dell’incoronazione di quello dhe dovrà essere il candidato sindaco per le amministrative: Simone Giglioli o Vincenzo Mastroianni?

Elezioni vicine, vicinissime, per lasciare spazio alla consultazione interna che il Pd ha ritenuto indispensabile per effettuare la scelta. Siamo già oltre, il braccio di ferro è iniziato. E ancora non si sa quali sono gli avversari: il centrosinista, appunto, che deve attendere l’esito delle urne di marzo; il centrodestra perché sembra intenzionato a calare l’asso per secondo in quella che potrebbe essere la prima vera partita aperta dal dopoguerra. Anche nel centrodestra, tuttavia, sembra che gli ultimi nodi debbano essere sciolti, su come organizzare le liste (dovrebbero essere almeno due) e sulla presenza dei simboli. Intanto le prime schermaglie via social.

Carlo Baroni