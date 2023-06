Il simposio delle accademie e delle società storiche

VOLTERRA

L’Accademia dei Sepolti , presieduta da Umberto Bavoni (nella foto), si appresta, come ogni anno, a celebrare la festa delle Sante Patrone Attinia e Greciniana. Quest’anno la festa patronale, che tradizionalmente segna l’apertura dell’anno accademico, sarà arricchita da un evento di rilevanza per la città. Il 16 giugno alle 9.30 al centro studi si terrà il Simposio delle accademie e società storiche della Toscana, promosso dall’accademia. Un’occasione di incontro e di confronto tra gli istituti culturali che si presenteranno alla città e condivideranno esperienze, criticità e risorse, con l’intento di attivare una rete. Per rendere questo evento un momento di proposta anche a livello istituzionale, la Regione sarà presente con Federico Eligi, consigliere del presidente Eugenio Giani e la giornata ha il sostegno della Fondazione Crv e il patrocinio del Comune. Hanno dato la loro adesione alcune tra le più importanti istituzioni culturali toscane, tra cui l’Accademia della Crusca e la Deputazione Toscana di Storia Patria. Si susseguiranno gli interventi delle accademie e delle società storiche. Nel pomeriggio gli ospiti saranno accompagnati in visita alla città e la giornata si concluderà alle 18 nella cattedrale con la messa del vescovo.