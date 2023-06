Il simbolo Quando l’arte illumina la galleria

E’ stato inaugurato il progetto ‘Arte in Galleria’, dopo un intenso lavoro preparatorio e di progettazione, nel sottopassaggio del Gioconovo, con le studentesse e gli studenti del liceo artistico Carducci di Volterra che, insieme ai loro docenti, dopo aver anche incontrato il maestro delle luci Luigi Fiorentini, con il quale si sono confrontati sulle tecniche dell’uso del colore nell’ illuminazione dell’arte e degli spazi pubblici, hanno scelto di illuminare il sottopassaggio, le cui pareti sono e saranno sempre di più destinate alla libera creatività giovanile, usando al massimo le potenzialità del nuovo impianto e creando una sorta di arcobaleno in continuo movimento che possa avvolgere emotivamente ed emozionare i passanti, creando benessere emotivo. I colori dell’arcobaleno sono un simbolo di speranza e pace in molte culture del mondo.

Questa fascia di sette colori che si estende attraverso il cielo dopo una pioggia, rappresenta la bellezza della natura e l’armonia tra le diverse sfumature di colore. Inoltre, i sette colori dell’arcobaleno sono stati utilizzati in molte forme d’arte, tra cui la pittura, la moda e il design. La combinazione di questi colori può creare un effetto stupendo e armonioso che è piacevole alla vista. L’arcobaleno rappresenta anche la diversità nel mondo moderno, dove ogni singolo colore ha il suo posto nella società, è un simbolo di speranza per un futuro migliore e per una società più inclusiva. Alcune ragazze hanno anche evidenziato che queste luci così particolari renderanno il luogo molto "Instagrammabile" valorizzandolo e promuovendolo attraverso i social e infatti già durante le prove abbiamo visto numerosissimi turisti fermarsi a fotografare e scattarsi selfie.

‘Arte in Galleria’ è il progetto che il liceo artistico ha appositamente ideato per il sottopassaggio del Gioconovo. Si tratta dell’ultimo importante percorso di rigenerazione urbana sviluppato attraverso la valorizzazione della creatività giovanile nell’ambito del Progetto Sogni e Bisogni- di cui l’associazione Carte Blanche capofila di una rete di oltre trenta partner tra associazioni e istituzioni locali - con l’importante sostegno e collaborazione del Comune di Volterra e del consorzio turistico.