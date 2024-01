Il Sant’Anna investe. Biorobotica si espande: "Le mie tre priorità come nuovo direttore"

Professor Cesare Stefanini cosa verrà realizzato in questa struttura?

"Uffici e laboratori. Un laboratorio di analisi del movimento, ossia una palestra strumentata per riabilitazione in modo controllato con la quale si possono studiare strumenti di robotica indossabile, come gli esoscheletri. Sarà previsto anche un laboratorio di biomeccatronica flessibile, una branca innovativa della robotica. Inoltre, ci saranno pedane specializzate e altra nuova strumentazione".

Acquisti già programmati o pensati per questo polo?

"Erano attività che avevamo in mente dal punto di vista scientifico, ma che sono adesso possibili grazie a questo spazio. Poterle realizzare in casa accelera tantissimo il ciclo che passa dall’analisi dei bisogni e dello studio del problema allo sviluppo della soluzione".

Entro quando pensa che questo polo diventerà operativo?

"Non vorrei sbilanciarmi, ma indicativamente entro fine anno".

Quali sono le sue priorità?

"Le priorità sono tre: potenziare ulteriormente la nostra reputazione e ruolo internazionale. Siamo già conosciuti nel mondo ma vogliamo rendere più efficienti le relazioni internazionali: scambi con ricercatori e studenti e partecipazione a più progetti globali. In un mondo globalizzato dobbiamo giocare una partita a livello internazionale. In quest’ottica vorremmo realizzare una grande conferenza scientifico-culturale".

Il secondo punto?

"Riguarda uno sviluppo locale di Pontedera, della quale vogliamo essere sempre più uno dei fiori all’occhiello. Collaborare con le amministrazioni locali per valorizzare Pontedera e soprattutto la zona industriale, sempre più sviluppata grazie al vasto ecosistema di ricerca e innovazione. Queste realtà possono avere un grande impatto in un posto a misura d’uomo come è Pontedera".

E l’ultima priorità?

"Collaborare col mondo produttivo italiano. In questo abbiamo già vari progetti con imprese italiane. Essendo noi un laboratorio di ingegneria, ciò che realizziamo è prossimo a un potenziale sviluppo in termini di prodotto e mercato. Questa nostra capacità può essere molto utile per la competitività delle imprese italiane, verso le quali abbiamo un occhio di riguardo. Il mio mandato vuole coniugare le legittime aspirazioni di ricercatori a pubblicare articoli scientifici di alta qualità con attività che possano contribuire alla sostenibilità socioeconomica dell’Italia".

Lei ha visto nascere la strututra: che effetto fa?

"Ho conosciuto questo laboratorio quando le persone all’interno erano meno di 20 e adesso sono più di 320. Lo spirito dell’epoca, ambizioso e raffinato, è immutato: miglioreremo la quantità e la gamma di cose che facciamo con lo stesso fondativo spirito visionario. L’eredità del professor Dario è enorme, sento una grande responsabilità sulle spalle. Come direttore devo prendermi cura della nostra comunità a tutto tondo per coniugare successo di gruppo e successo individuale. Un tratto che si mantiene saldo fin dalla fondazione dell’Istituto".