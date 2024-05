Il Sanmi-B Festival fa il pieno di pubblico: "Un successo e si può crescere ancora"

Ben quattro giorni intensi di grandi eventi, con band e artisti di livello nazionale, cibo per tutti i gusti, allegria e divertimento. Il Sanmi-B Festival ha fatto il vero pienone a San Miniato Basso. L’appuntamento è stato organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con il locale Ccn nell’area della Casa Culturale Sombrero. "Il nuovo format è stato molto apprezzato – precisa il presidente del Ccn di San Miniato Basso Pierfranco Speranza –: migliaia di persone sono venute da tutta la regione per vedere gli show". "Un grandissimo successo, che nasce dalla sinergia e dalla collaborazione che hanno permesso di far nascere e crescere questo evento", evidenzia invece il, responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli. Il Sanmi-B Festival ha le carte in regola per affermarsi ancora.