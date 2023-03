Il saluto "Grazie per aver garantito il decoro"

Due figure storiche vanno in pensione. Si tratta di due dipendenti dell’azienda di pulizie che ogni giorno si prende cura dell’igiene dei palazzi comunali di San Miniato. Stefania Giarrè, da 18 anni addetta di pulizia del palazzo comunale e del palazzo dell’urbanistica e Maria Giancristiano, da 17 anni addetta alle pulizie di palazzo migliorati e delle biblioteche, entrambe residenti a San Miniato Basso, che sono arrivate al traguardo della pensione. "Ringrazio Stefania e Maria per il prezioso lavoro che ogni giorno hanno svolto nell’ombra, prendendosi cura dei locali dove svolgiamo le nostre attività i - ha detto il sindaco Simone Giglioli -. Discrezione, grande professionalità e serietà sono le qualità con le quali hanno svolto il loro lavoro per tutto questo tempo, consentendo a tutti di poter avere uffici puliti e decorosi",