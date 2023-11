Il ritratto della mafia dopo Matteo Messina Denaro

"Mafia, tra caccia ai boss e nuovi modelli organizzativi della criminalità: chi era Matteo Messina Denaro e cosa c’è dopo di lui". E’ questo il tema, di stringente attualità – specie prima per la cattura e poi per la rapida morte in carcere del super latitante – che il dottor Alessandro Crini, già procuratore capo di Pisa, affronterà il prossimo martedì durante una conviviale del Lions Club di San Miniato (al ristorante Pepenero). La carriera del dottor Crini, lo ricordiamo,ha vissuto un ampio ed importante capitolo a Firenze – condividendo il lavoro insieme a colleghi come Fleury, Vigna, Della Monica – dove fece parte del collegio penale del processo sulla seconda anonima sequestri, e dove affrontò, tra gli altri, i delitti del mostro e lo sconvolgente attentato di via de’ Georgofili del 1993. Crini è uno dei magistrati che hanno vissuto in prima persona alcuni dei periodi più rilevanti della lotta alla mafia, proprio negli anni in cui Cosa Nostra dichiarò guerra allo Stato. Crini condusse interrogatori di boss di primo piano, e racconterà il tempo dello stragismo per illustrare come la criminalità organizzata è mutata e quali scenari sono delineabili dopo l’ultima importante cattura.

C. B.