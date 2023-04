Il ritorno in grande stile della Mangialonga

Iscrizioni aperte per la 17esima edizione della Mangialonga di domenica 14 maggio (in caso di pioggia seconda data domenica 4 giugno) che quest’anno riuscirà ad ospitare fino ad 800 persone, fino ad esaurimento posti. Le iscrizioni saranno accettate fino al 7 maggio. La quota di partecipazione è di 25 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini da 6 a 10 anni e gratis per i piccoli fino a 5 anni. Parte quindi la corsa per prenotare un posto per questo evento che ogni anno riesce ad avere grande successo di pubblico. Lo scorso anno, con tutte le limitazioni del caso legate anche alla pandemia, ci furono 600 persone. "Siamo felici di ripartire dopo la pandemia con meno restrizioni e più serenità – le parole del vicesindaco, Alessandro Puccinelli –. Per quest’anno siamo riusciti ad allargare il numero dei partecipanti fino ad 800 ma senza andare oltre in quanto per noi e per gli organizzatori è importante continuare a garantire un valore enogastronomico di livello alla manifestazione, cosa che altrimenti sarebbe a rischio con numeri più alti".

Dal ritrovo al centro ippico Lo Scoiattolo di Treggiaia, da cui dalle 10 alle 12.30 in dieci partenze scaglionate partirà il tour, alla seconda tappa del borgo di Treggiaia passando per la località Val di Lama di Montecastello, il borgo di Montecastello, la Fattoria Santa Lucia della famiglia Martini a La Rotta, l’azienda agricola Degli Azzoni Avogadro sempre a La Rotta per chiudere con l’ultima tappa al parco fluviale de La Rotta dove il Gruppo Culturale Il Mattone preparerà i tradizionali frati, oltre a spumante, caffè e liquori. "In tutto tra banchi di assaggio e la visita alle due cantine si potranno degustare circa 70 vini del territorio e circa una trentina di prodotto gastronomici della nostra zona – spiega Enrico Bimbi – tutto all’insegna dell’artigianato, è bandito ogni tipo di cibo industriale. È importante che il numero dei partecipanti sia contenuto per permettere ai produttori di presentare al meglio i propri prodotti di qualità". Ci saranno anche menù per celiaci e vegetariani e gli amici a 4 zampe sono i benvenuti. Per ogni informazione e per le iscrizioni contattare l’ufficio turistico di viale Rinaldo Piaggio aperto tutti i giorni tranne la domenica.

Luca Bongianni