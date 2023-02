Il ritorno del Funeral Party per carnevale

di Luca Bongianni

Come nel 2020 il carnevale a Pontedera sarà un Funeral Party. Domenica prossima 19 febbraio l’amministrazione comunale ha organizzato sul corso un corteo funebre goliardico molto simile a quello già visto tre anni fa. Il Comitato Carnevale dei Ragazzi, nato nel 1967, si è ufficialmente sciolto e così l’amministrazione comunale, con Rete Valdera e il coordinamento di Eugenio Leone, ha provato a salvare questa edizione cercando di replicare la morte del carnevale già messa in scena nel 2020.

"Dopo lo scioglimento dell’associazione da parte dei pochi volontari rimasti che ringraziamo per aver portato avanti il carnevale per tutti questi anni – dice il vicesindaco Alessandro Puccinelli – abbiamo fatto numerosi appelli per rilanciare l’associazione del carnevale ottenendo scarsi risultati. Così abbiamo organizzato queste due date. La speranza è che questo sforzo venga apprezzato dalla città. Ci auguriamo che in futuro possano farsi avanti nuove forze e nuove energie per portare avanti questa tradizione". Non ci saranno i classici carri allegorici di carnevale ma domenica pomeriggio, dalle 15 circa, ci sarà un trenino per bambini e ragazzi, saltimbanco, gonfiabili, mangiafuoco, la baby dance e giochi. Il corteo funebre, a cui collabora anche il Teatro Popolare di Treggiaia e i musicanti di Santo Pietro, partirà intorno alle 16 da via della Stazione Vecchia per poi passare dal piazzone e sfilare lungo il corso. In piazza Cavour, dalle 15 in poi, ci sarà un’esibizione degli allievi più grandi della scuola di circo Chez Nous…le cirque! di Gello.

Attorno alle 16.30 salirà sul palco di piazza Cavour la curiosa Gaudats Junk Band, il gruppo musicale che suona unicamente con strumenti realizzati con materiale riciclato. Questo concerto coinciderà con la conclusione del progetto Riciclarte che in queste prime settimane di febbraio ha visto 400 studenti delle scuole primarie di Pontedera avvicinarsi al mondo del riciclo e della sostenibilità ambientale, visitando due aziende leader del settore come Revet ed Ecoacciai. Tutti questi studenti sono stati invitati a partecipare al concerto.

"Nell’occasione verrà proiettato anche un video riepilogativo di questo progetto – ha detto Marta Priore di Alla Vigna Group di Cascina –. Per essere stata la prima edizione è andato molto bene, ci auguriamo possa essere ripetuto in futuro". Ma il carnevale pontederese non si chiuderà domenica. È in programma anche un’altra data per martedì 21, sempre sul corso e sempre dalle ore 15 con giochi, baby dance, animazione e il trenino.