Il ritorno a casa della famiglia Colivicchi a Montecatini: storia di una famiglia

È un ritorno alla origini il viaggio dei signori Colivicchi a Montecatini. Ieri mattina il sindaco Francesco Auriemma li ha ricevuti in Comune per poi scoprirne la storia. Sono discendenti di Adamo, storico cassiere della miniera nonché direttore della Fanfara dei Minatori. Adamo Colivicchi (1840-1919) era il quarto dei nove figli di Giuseppe, minatore, e Orsola Barzi. Dal matrimonio con Amalia Orzalesi ebbe Emma, Torquato, Amelia, Arnaldo, Eugenio. Tutti i figli di Adamo, dopo la cessazione dell’attività di Caporciano, si trasferirono a Milano, tranne Amelia (1872-1948) che alla morte del padre lo sostituì nella responsabilità amministrativa dello stabilimento. "Abbiamo accompagnato i nostri ospiti – racconta il sindaco – emozionati e desiderosi di riscoprire i luoghi delle origini, hanno potuto avventurarsi nella visita al Parco Museale, fiduciosi di poter tornare a breve e trovare una sistemazione che consenta loro di soggiornare più a lungo in quello che considerano il loro paese. Un ringraziamento a Fabrizio Rosticci per il suo supporto, preparazione e disponibilità".

Una visita che ha permesso di entrare nel vivo della storia della miniera. Adamo, entrato nello stabilimento di Caporciano all’età di dieci anni, infatti, il 1° ottobre 1851 fu assunto stabilmente in quella miniera dove prestò poi servizio per quasi settant’anni. Fino al 1872 lo troviamo in organico tra i salariati nel ruolo di scrivano, quindi non compare più nel ruolo dei lavoranti ma entra a far parte degli impiegati dell’amministrazione.