Il rilancio della miniera. L’incontro

MONTECATINI VALDICECINA

Un incontro dedicato a quella che è stata la grande miniera di rame d’Europa. Il 25 e 26 novembre, a Montecatini Valdicecina, si parlerà del rilancio dell’area archeologica della miniera, attiva fino al 1907, e di divulgazione dell’identità culturale del territorio in occasione del convegno Memorie dal sottosuolo. Un progetto ambizioso per cui il borgo toscano si è aggiudicato il bando Pnrr Next Generation EU, unico comune in provincia di Pisa. Il secondo appuntamento, dal respiro più internazionale, è in programma venerdì 15 e sabato 16 dicembre prossimi. Nel primo giorno del convegno del 25 e 26 novembre si approfondirà il patrimonio di conoscenza e ricchezza culturale della miniera, del museo e delle esperienze innovative per la valorizzazione del territorio. Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Francesco Auriemma, dell’assessore alla cultura David Querci, del presidente della Regione Eugenio Giani, dalla responsabile direzione beni, istituzioni, attività culturali e sport della Regione Elena Pianea e del sindaco di Lucca, nonché referente cultura Anci Toscana Mario Pardini, spazio ai panel tematici.

Si parte con "Una miniera di conoscenza" coordinato da Michela Vianelli della cooperativa Itinera, dove si approfondiranno i temi del bando e della storia della miniera. I tre panel successivi saranno coordinati dall’università di Firenze e tratteranno i temi della scienza, della divulgazione, dell’innovazione e del confronto tra vari sistemi museali toscani. La seconda parte della giornata sarà dedicata alla visita guidata della miniera e alla scoperta dei minerali. Domenica 26 seguiranno le visite gratuite al parco della miniera.