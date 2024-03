Il ricordo del pediatra Pugliese. La terza edizione del concorso. Un figura che ha lasciato il segno

Siamo alla terza edizione. Sabato 9 marzo, alle 10.30, nella Sala piccola della Casa Culturale (via Pizzigoni, San Miniato Basso), si svolgerà "Una scuola a colori", il premio in memoria del dottor Marco Pugliese, rivolto alle classi delle scuole primarie dell’istituto comprensivo "Franco Sacchetti" e dell’istituto comprensivo "Michelangelo Buonarroti", organizzato dal Comune di San Miniato con il sostegno dell’Azienda Speciale Farmacie.

Si tratta di un’iniziativa molto sentita dalla comunità perchè – attravreso i lavori dei bambini – si continua a colorare il ricordo di una persona speciale, rimasta nel cuore di tutti quanti lo hanno conosciuto: Marco Pugliese è stato un pediatra che, per oltre trent’anni, ha prestato servizio sul territorio di San Miniato e che è venuto prematuramente a mancare il 16 novembre 2020 a causa di complicazioni dovute al Covid. La notizia della sua morte destò un dolore immenso nella comunità. E fu in quei giornidi smarrimento che il Comune di San Miniato, accolse con entusiasmo la proposta di istituire questo riconoscimento, nata dai suoi colleghi pediatri che hanno particolarmente sofferto la sua perdita, figura storica per i bambini e le famiglie di tutto il territorio comunale. E quando, a causa della pandemia, la prima edizione costrinse il pubblico che voleva "essere presnete" a seguire l’evento da remoto furonp centinaia le persone collegate su Facebook per seguire la diretta della cerimonia sulla pagina del Comune, a dimostrazione della stima, dell’apprezzamento e dell’affetto delle famiglie di San Miniato. Una stima guadagnata sul campo, con tanto duroi lavoro e quel sorriso solare che per il dottore dei bambini è satto come un mantra finchè ha presttao servizio.

C. B.