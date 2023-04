Il ricettacolo dei carrelli Ripresi con i carabinieri nei cortili del Palazzo rosa

di Gabriele Nuti

Il parcheggio dei carrelli della Coop è stato smantellato dai cortili e dai garage del Palazzo Rosa di via Rospicciano. Settanta i carrelli recuperati dalla direzione e dagli addetti del supermercato di Ponsacco con l’ausilio dei carabinieri della stazione cittadina. Un’operazione pianificata ieri mattina dopo la scoperta del gran numero di trasportini della spesa accumulati nel tempo dai residenti nell’ormai famoso edificio di via Rospicciano che, evidentemente, invece di andare alla Coop, fare la spesa e portarsela a casa con le buste o i sacchetti e le borse, la carivavano sui carrelli, attraversavano la strada e "parcheggiavano" direttamente davanti alla porta di casa.

Un’abitudine, peraltro, non solo degli abitanti del Palazzo Rosa. Accade anche da altre parti ed è una pratica, diciamo così, sopportata. Ma quello che, evidentemente, ha colpito nel palazzo diventato dimora di circa trecento persone provenienti dai campi rom sgomberati negli anni scorsi a Pisa e Cascina, è stato il gran numero di carrelli portati via dalle apposite aree nel parcheggio del supermercato. Così, ieri nel primo pomeriggio, c’è stato il massiccio intervento degli addetti di Unicoop e dei carabinieri che hanno vigilato sulla "processione" dei carrelli della spesa dal Palazzo Rosa al parcheggio della Coop.

I carabinieri ipotizzano il reato di appropriazione indebita. Non si tratta di furto perché i carrelli non sono stati rubati. Ma i militari dell’Arma della stazione di Ponsacco potranno procedere contro ignoti solo dopo che la direzione della Coop sporgerà regolare denuncia. Da Unicoop Firenze, intanto, tramite l’ufficio stampa, arriva il ringraziamento ai carabinieri di Ponsacco e della compagnia di Pontedera per il supporto fornito nell’operazione di recupero dei carrelli. Non è la prima volta che i trasportini della spesa vengono ritrovati nelle pertinenze del Palazzo Rosa e riportati nel parcheggio della vicina Coop. E, forse, non sarà neanche l’ultima.