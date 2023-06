Il Resto della Ciurma con Gli Spensierati

Il Resto della Ciurma, la nota Vasco Rossi Tribute Band, che annovera nelle sue file i santacrocesi Claudio Pinori (leader del gruppo) ed il tastierista Alberto Emilio, torna ad esibirsi stasera nella cittadina conciaria. Lo farà ai capannoni del Carnevale, per la serata (apericena e rock party) organizzata dagli Spensierati. Il Resto della Ciurma sarà al completo con Denis Chimenti alla chitarra solista, Matteo Marzi alla seconda chitarra, Claudio Panichi al basso e Marco Soldaini alla batteria. La band, molto conosciuta in Toscana, il 21 giugno sarà di scena a Empoli per il "Beer Fest". "La nostra – dice Claudio Pinori – sarà un’estate ricca di impegni. Ci piace così. Stasera torniamo ben volentieri a Santa Croce dagli Spensierati e poi avremo tante serate a Livorno e zone limitrofe, oltre a tutta la costa tirrenica. Siamo gente di mare".

Marco Lepri