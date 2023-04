Il residence torna all’asta Easy space, il quarto tentativo Prezzo base di mezzo milione

All’asta gli appartamentini per i turisti dell’Easy Space di via Meucci a Bientina. Lo rende noto l’istituto vendite giudiziarie di Pisa che gestisce la vendita dell’intero immobile. Il bene è costituito da 24 unità abitative, di cui 12 bilocali al piano terra, con soggiorno – pranzo con angolo cottura, bagno e camera su soppalco, per una superficie utile complessiva di 34 metri quadri circa ciascuno e 12 monolocali con bagno, al primo piano, raggiungibili da un vano scala interno e ascensore, della superficie utile che varia da 21 a 26 metri quadri circa ciascuno. Oltre agli appartamenti, attualmente utilizzati per soggiorni brevi o lunghi, il bene all’asta comprende anche un ampio resede esclusivo su tre lati a uso parcheggio e area sosta dipendenti, pavimentato e recintato. Un immobile gestito prima dalla società Easy Space e poi dalla società Angoli di territorio srl, un residence nel quale è ancora possibile soggiornare o prenotare il proprio soggiorno. Le ultime recensioni dei clienti risalgono soltanto a qualche mese fa. Si tratta del quarto esperimento di vendita, il primo si è svolto a gennaio 2021, e il prezzo base, adesso, è fissato per 552.500 euro.

Nella documentazione che accompagna l’avviso si legge, nel concordato preventivo della Costruzioni Luigi Rota & Co. che esattamente 10 anni il valore della piena proprietà era stata stimata intorno al milione e 800 mila euro. La vendita sarà gestita dall’istituto vendite giudiziarie di Pisa e si svolgerà telematicamente sul portale ivgpisa.fallcoaste.it con modalità di vendita asincrona. Chi fosse interessato può presentare l’offerta a partire dal 12 aprile e fino al 12 maggio. La procedura telematica prevede che anche i rilanci siano online e che si svolgano nel lasso di tempo compreso tra le ore 10 del 17 maggio e le ore 15 del 19 maggio.

Sarah Esposito