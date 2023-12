Il Requiem di Mozart nella chiesa di San Niccolò

Casciana Terme si accende per le feste natalizie, tra gli eventi che daranno il via al periodo più intenso dell’anno, domani pomeriggio alle 16.30 presso la chiesa di San Niccolò a Casciana Alta, di scena il concerto di musica classica Requiem k626 di Mozart. "E’ un’idea che abbiamo avuto per riportare l’8 dicembre, in passato simbolo delle festività nel paese, ai vecchi splendori- racconta Simone Simoni, basso nel gruppo che realizzerà il concerto- grazie alla partecipazione attiva del comitato MusicAlta abbiamo coinvolto i bravissimi artisti della Schola Cantorum Labronica Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, diretti dal Maestro M. Maurizio Preziosi, per suonare una delle opere più belle di Mozart". Simoni, che ha già portato in giro per l’Italia il concerto, arriva dalle preziose collaborazioni con Giovanni Allevi nei teatri milanesi, così come da importanti esperienze artistiche giungono gli altri cantanti presenti domani al concerto: Roberta Ceccotti (Soprano), Sofia Koberidz(Mezzosoprano), e Massimiliano Costantin (Tenore). La scelta della chiesa di San Niccolò non è casuale, spiega Simoni: "all’interno vi sono opere bellissime, è la giusta cornice per un evento che sarà di alto livello". C’è poi la volontà di portare l’attenzione su un’opera che manca da tempo dalla chiesa: "Il Polittico" di Filippo Menni, portato via per restauro diversi anni fa e poi collocato presso la Chiesa di San Matteo a Pisa. "Vorremmo – chiosa – che fosse restituito alla chiesa di San Niccolò".

Alessandra Alderigi