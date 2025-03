Il regolamento Ue sulla deforestazione: "Non ci rassicura l’impegno di Bonafè"

"Non ci rassicura il fatto che la deputata del Pd Simona Bonafè si sta “occupando” dell’impatto sul comparto conciario del “regolamento Ue antideforestazione“", dice la Lega. La ragione?

"L’argomento è sul tavolo europeo da almeno tre anni, e quindi c’è stato tutto il tempo di approfondire e riflettere: sarebbe stato molto più rassicurante per gli operatori del settore, se gli esponenti del Pd, sempre molto attivi nel chiedere stringenti impegni agli altri – si legge nella nota del Carroccio –, oggi avessero dichiarato che in occasione della trattativa europea che, si terrà a giugno, si adopereranno con determinazione per far escludere le pelli grezze dal regolamento Ue, prendendo, quindi, una chiara e netta posizione contro un provvedimento di matrice ideologica, sconnesso dalla realtà e dalla ragione".