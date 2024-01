Il recupero della pesa porta il nuovo fontanello

Il recupero della vescchia pesa porta anche l’atteso fontanello. Tutto pronto ad Acciaiolo per l’inaugurazione del distributore di acqua ad alta qualità realizzato da Acque, attraverso il recupero della pesa pubblica messa a disposizione dall’amministrazione comunale e ristrutturata grazie al sostegno della Busti Formaggi. La “prima” dell’impianto collocato in via Marconi si terrà giovedì alle 11,30. Interverranno il sindaco Alberto Lenzi, il vicesindaco Carlo Carli, Simone Millozzi e Fabio Trolese, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Acque, Stefano Busti, titolare del caseificio. Saranno presenti gli alunni di alcune classi dell’istituto comprensivo Mariti. Il fontanello, come tutti gli altri impianti progettati dal gestore idrico del Basso Valdarno, erogherà gratuitamente acqua della rete immediatamente buona da bere.