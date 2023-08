Il rebus di piazza del popolo La spada di Damocle del Pnrr "Senza soldi salta il cantiere"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Piazza del popolo di nuovo un rebus. Cosa accadrà se verranno a mancare i fondi Pnrr, visto l’allarme lanciato da sindaci e presidenti di Regione dopo alcuni cambiamenti di posizione del governo? Si rischia che San Miniato perda un’opera che la città attende da anni? I lavori dovrebbero iniziare il prossimo gennaio con il primo step: l’opera completa prevede la nuova piazza e la valorizzazione di via Conti fino a piazzetta del fondo. A che punto siamo? Ne parliamo con il sindaco Simone Giglioli

Sindaco, ma cosa sta accadendo?

"Voglio intanto precisare che per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali. Noi abbiamo ottenuto il finanziamento dal Pnrr e a quello ancora facciamo riferimento. Mi sono anche sentito con altri sindaci della zona e della Toscana per capire cosa potrebbe accadere. Diciamo che siamo in attesa. Come amministrazione andiamo avanti così".

Quel finanziamento, però, è fondamentale...

"Assolutamente. Diciamo che è stato l’elemento che ci ha permesso di mettere quest’opera molto attesa e fondamentale, nella nostra agenda. Sappiamo tutti benissimo quanto sia importate la riqualificazione del cuore del nostro centro storico che sta vivendo una stagione di ripresa e di appeal, sia dal punto di vista commerciale che turistico"

Oggi a che punto siamo?

"Siamo ad un buon punto, abbiamo appaltato le opere, quindi secondo quello che è il crono programma noi prevediamo di realizzare i lavori. La gara è stata chiusa nei giorni scorsi, e pertanto l’opera resta una certezza".

E se alla fine, davvero, dovessero venire meno i soldi del Pnrr cosa accadrà?

"Accadrà che piazza del popolo, almeno per il momento non si farà, non vedo altra soluzione. Non voglio neanche immaginarlo, mi creda".

Il Comune di San Miniato potrebbe decidere di procedere con fondi propri e andare avanti con il cantiere? Ritiene possibile anche questo scenario?

"Potrebbe anche farlo, ma non è una cosa così immediata. I soldi vanno trovati nel bilancio di un Comune. E questo vuol dire che senza il finanziamento si rischia di andare molto in là. Se questa, davvero, diventasse la realtà, il cielo si farebbe davvero grigio sulla nostra piazza".