Il rebus del liceo Marconi "Tra un mese l’area scelta avrà le carte in regola per il progetto"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Il liceo Marconi. Quale futuro? Sia per la seconda sede provvisoria. Che per quella vecchia, abbandonata nel 2008. Che per quella che dovrà venire, e per la quale ancora non c’è un progetto. Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, con il presidente della provincia di Pisa, Massimiliano Angri ha fatto un sopralluogo in tutti gli istituti , ha incontrati i dirigenti, ha fatto il punto sullo stato della situazione.

Sindaco, se ne parla da anni. Tra polemiche e speranze. Ma per il Marconi, quello nuovo, quello che dovrà essere costruito, a che punto siamo. Facciamo chiarezza.

"L’area individuata a Ponte a Egola si torva in zona classificate con criticità idraulica non compatibile con l’edificazione. Una questione che ha richiesto adeguamenti cartografici con la richiesta alle autorità idrauliche competenti di revisione della classificazione della pericolosità dell’area. Un percorso che è stato lungo: ci vorrà ancora un mese, poi la zona avrà le carte in regola. A quel punto sarà possibile attivare il percorso progettuale".

Ma per il progetto ci sono già disponibili le risorse?

"Al momento non è finanziato. Ma sarà possibile attivare vari canali, compreso il Pnrr".

E’ chiaro che l’obiettivo della nuova scuola è ancora distante anni. Il liceo, però, chiede spazi da tempo. Come e cosa fare?

"L’immobile a fianco l’attuale sede a La Scala, che ha medesima proprietà, noi riteniamo sia la sede ottimale. Abbiamo fatto incontri e rappresentato l’interesse a valutare una proposta tecnico-economica per prendere in affitto di un’ala del piano terra".

A che punto siamo?

"Al momento non è stato possibile concretizzare la trattativa. E’ evidente che per noi quella la soluzione strategica e continueremo ad inseguirla".

Il vecchio Marconi nel centro storico, in balia del degrado e dei vandalismi

"Il percorso progettuale è avviato per andare al riutilizzo dell’immobile per dorare il Cattaneo di nuovi spazi. E’ in corso di redazione, infatti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al consolidamento del versante interessato da fenomeni di dissesto accertati già negli scorsi anni e per la demolizione dell’edificio esistente".