Il quartiere Cappuccini dà vita al comitato

VOLTERRANel quartiere Cappuccini è nato ufficialmente il comitato di Quartiere, un organismo civico che si propone come punto di riferimento per la valorizzazione e la tutela del territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli abitanti. Il Comitato nasce con una forte vocazione partecipativa, invitando tutti i cittadini a prendere parte attiva alla vita pubblica e focalizzandosi su un dialogo costante con le istituzioni locali. Le finalità del comitato sono molteplici e spaziano dall’approfondimento delle problematiche del quartiere alla ricerca di soluzioni condivise, con particolare attenzione alla gestione dei servizi sociali, urbani, ambientali e culturali. Forte sarà l’impegno nel promuovere iniziative culturali e programmi di integrazione sociale, nonché nell’assistenza alle fasce più fragili della comunità. Un aspetto centrale dell’attività sarà dedicato al miglioramento dei trasporti pubblici, della sicurezza, della salute e del decoro urbano. Fra gli obiettivi figurano inoltre la tutela dell’ambiente e del verde, con particolare cura per gli impianti sportivi del quartiere – considerata la presenza di strutture importanti quali lo stadio, la piscina e il campo di pattinaggio – e il recupero e il riutilizzo di spazi collettivi. Il comitato di Quartiere si propone di instaurare forme di collaborazione con altre realtà associative, sostenendo il volontariato come leva fondamentale di coesione sociale. Aperto e inclusivo, il comitato accoglie residenti, domiciliati, proprietari di beni e attività.