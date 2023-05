Il quadro restaurato torna a casa Grande festa in "Sant’Alessandro"

Lo scorso 3 maggio la parrocchia di Sant’Alessandro, guidata da don Francesco Spinelli, ha festeggiato il suo Santo Patrono. Il vescovo Roberto, per la prima volta a celebrare in questa chiesa, è stato accolto sulla porta da alcuni parrocchiani. Il primo atto della festa è stata la presentazione del restauro del quadro di Cosimo Daddi, curato dal restauratore Luca Antonelli. Dopo un saluto e un ringraziamento da parte del parroco, don Spinelli, Andrea Falorni, a nome dell’ufficio per i beni culturali e ecclesiastici della Diocesi di Volterra, ha spiegato brevemente la storia del quadro e l’iter che lo ha riportato nella chiesa di Sant’Alessandro. Il dipinto raffigurante Cristo portacroce con la Veronica, databile a attorno al 1600, ha fatto il suo ritorno a casa all’interno della chiesa di Sant’Alessandro dopo circa ottanta anni. Perché? Il tempo torna alle fasi del passaggio del fronte nel luglio 1944: la chiesa di Sant’Alessandro fu colpita da una granata che distrusse la sagrestia, dove si sviluppò un importante incendio che causò lesioni importanti alla parete tra la chiesa e la compagnia che ospitava il dipinto.

L’intervento si dimostrò subito urgente: in breve tempo avvenne la demolizione e vennero ricostruite la sagrestia, una cappella e una sala per la ricreazione dei ragazzi. Ma nel frattempo il dipinto fu trasferito: prima, fin dal 1948, nell’istituto delle monache di San Lino e poi all’oratorio di Sant’Antonio Abate dove è rimasto fino al 2022, quando la Parrocchia di Sant’Alessandro ha intrapreso la decisione di riportare l’opera di Daddi nella sua originaria collocazione.