Il pullman per il Checchi anticipa di dieci minuti

COMPRENSORIO

Alcune corse da Santa Croce, San Miniato e dal resto del comprensorio del Cuoio per l’Istituto superiore Checchi di Fucecchio, dal 15 settembre partiranno in anticipo. A darne notizia è Autolinee Toscane, l’azienda che gestisce il servizio pubblico di trasporto in tutta la Regione. La modifica di orario, anticipo di dieci minuti, riguarda alcune corse della linea 290 ed è stata decisa per "consentire agli studenti di raggiungere l’istituto ’Arturo Checchi’ di Fucecchio in orario utile per l’inizio delle lezioni". Ecco, nel dettaglio, quali sono le corse che subiranno le modifiche: corsa numero 10242 Santa Croce-Fucecchio-San Miniato Basso-Empoli dalle 6,31 alle 6,21; corsa numero 10234 Empoli-La Scala-San Miniato piazza Eufemi dalle 7,19 alle 7,09; corsa numero 10286 San Miniato piazza Eufemi-Fucecchio dalle 7,50 alle 7,40. Autolinee Toscane specifica che "in virtù di tale anticipo, la corsa 10234 avrà coincidenza con la corsa 10260 La Scala-Fucecchio-Santa Croce alle 7,27 a La Scala, fornendo così una ulteriore soluzione per gli studenti diretti a Fucecchio".