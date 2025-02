Il progetto: "Adotta un monumento"

Al via la quarta edizione del progetto "Adottiamo un monumento. Iniziativa per favorire nei giovani del territorio una fruizione più diretta e consapevole del patrimonio storico e artistico, anche al fine di valorizzarlo sul piano turistico, sia locale che internazionale. Protagonisti gli studenti del Cattaneo Dopo la Chiesa della Santissima Annunziata e Palazzo Grifoni (sede della Fondazione Crsm), lo scorso anno è stata adottata la Pieve dei Santi Stefano e Giovanni Evangelista di Montopoli. Quest’anno l’indirizzo turismo torna a occuparsi di San Miniato: per l’eleganza dell’edificio e per la straordinaria bellezza delle sue decorazioni interne, sarà adottata la Chiesa del Santissimo Crocifisso, ricca anche di interessanti curiosità storiche legate al Crocifisso ligneo che conserva e per il quale fu interamente costruita circa trecento anni fa.

Entro il prossimo dicembre, le studentesse e gli studenti realizzeranno una serie di brani e di audio informativi sulle vicende storico-artistiche della chiesa in italiano e nelle lingue straniere studiate (inglese, francese, tedesco), fruibili attraverso semplici Qr-code collocati all’ingresso. Novità di quest’anno, sarà anche possibile fare un tour virtuale della chiesa utilizzando il proprio smartphone. Il progetto si inserisce peraltro in un’ampia serie di iniziative extracurriculari pensate per la formazione di giovani che, una volta diplomati, sappiano rispondere attivamente alle istanze del turismo attuale, in costante crescita e in continua evoluzione: oltre al progetto Adottiamo un monumento, l’indirizzo propone ai suoi studenti il progetto "Turismo, Oggi", ovvero una serie di incontri in presenza con alcuni tra i massimi esperti del settore.